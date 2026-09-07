МИД РФ заявил об остановке работы генконсульства ФРГ в Петербурге

На Смоленской площади также сообщили о закрытии немецких культурных центров Гёте в России

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Москва останавливает работу генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гёте в России в связи с недружественными действиями Берлина по закрытию генконсульства РФ в Бонне и Российского дома науки и культуры (Русский дом) в столице Германии, сообщил в понедельник российский МИД.

"Российская сторона отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а все его сотрудники - покинуть пределы Российской Федерации не позднее указанной даты", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Немецкие культурные центры имени Гёте в РФ должны прекратить свою деятельность. Их командированным сотрудникам предписано выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года", - заявил МИД.

Как пояснили на Смоленской площади, главе дипмиссии - временному поверенному в делах ФРГ - вручены соответствующие ноты МИД России.

"Указано, что именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ", - заявили в МИД РФ.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в начале сентября сообщил о решении закрыть российское Генконсульство в Бонне. Кроме того, Вадефуль заявил, что будет также закрыт Русский дом в Берлине.

Берлин пошел на такие меры в связи с обнаруженным в аэропорту Лейпцига в августе беспилотником, начиненным взрывчаткой. Власти Германии считают, что ответственность за инцидент с дроном лежит на России. Москва отвергает эти обвинения.







