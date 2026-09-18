Председатель УИК и ее семья ранены в Запорожской области вследствие удара ВСУ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ранения председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области и членов ее семьи вследствие украинской атаки, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 17 сентября в Запорожской области (ст. 205 УК РФ)", - заявила Петренко.

Она уточнила, что ВСУ нанесли удар беспилотниками самолетного типа по жилому дому в селе Любимовка. Ранения получили председатель УИК, ее супруг и несовершеннолетний сын. Также пострадала мирная жительница, чей дом находится рядом.

Следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, занимаются установлением подразделений и лиц, причастных к совершению преступления.

В четверг в СКР сообщили о гибели председателя другой УИК в Запорожской области в результате атаки ВСУ. Возбуждено дело о теракте.