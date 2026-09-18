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МИД РФ осудил нападения на председателей двух УИК в Запорожской области

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Москва решительно осуждает нападения на председателей двух участковых избирательных комиссий в Запорожской области, эти атаки не соотносятся со стремлением к мирному переговорному решению украинского конфликта, заявили в МИД России.

"В преддверии открытия избирательных участков на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации киевский режим совершил террористические нападения на председателей двух участковых избирательных комиссий в Запорожской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в пятницу.

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"Решительно осуждаем эти зверские теракты, которым не может быть никакого оправдания", - заявили на Смоленской площади.

Там добавили, что эти действия "не соотносятся со стремлением к мирному переговорному решению украинского конфликта".

"Будут приняты максимальные меры, чтобы гарантировать гражданам возможность реализации свободного волеизъявления, обеспечить необходимые условия безопасности. В обстановке беспрецедентных внешних вызовов жители России по всей стране демонстрируют высокую степень социальной сплочённости и гражданского самосознания", - заключили в МИД РФ.

МИД России Запорожская область
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