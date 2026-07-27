Москва скоро объявит об ответных мерах на очередной пакет антироссийских санкций

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Москва в ближайшее время объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время", - сказала она на брифинге в понедельник.

На прошлой неделе ЕС ввел 21-й пакет санкций в отношении России, добавив в него 48 физлиц и 170 юрлиц. В санкционные списки были внесены более 40 судов. Ограничения затронули банки, ряд НПЗ, а также горнодобывающую и металлургическую сферы. Кроме того, новый пакет предусматривает возможность дополнительных ограничений на продажу СПГ-танкеров в Россию.



