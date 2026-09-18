Pоссия ответит на нарушение интересов российских экономических операторов в Армении

В МИД сослались на экспертов, которые видят в Армении признаки передела собственности

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Нарушение интересов экономических операторов в Армении не останется без реакции со стороны Москвы, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

"Внимательно следим за соблюдением законных интересов российских экономических операторов в Армении. Их нарушение не только нанесет ущерб инвестиционному климату республики, но и не останется без должной реакции с российской стороны", - сказал он.

"Регулярно в контактах с армянской стороной поднимаем тему условий работы российского бизнеса в Армении. На различных уровнях нас заверяли, что отечественным инвестициям ничего не угрожает. Однако, как мы видим, эти заявления не во всем совпадают с реальностью. Все больше экспертов сходятся во мнении, что в республике наблюдаются признаки "передела собственности" по политическим мотивам", - подчеркнул он.

17 сентября секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу сообщил, что "недружественная линия и откровенные двойные стандарты проявляются в отношении российского бизнеса, работающего в Армении". "То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе чем "рейдерский захват", - сказал он.