Четыре человека погибли, пятеро ранены в результате ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погибли четыре человека, еще пятеро ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Со вчерашнего вечера ВФУ усилили удары по территории нашей республики. (...) Есть жертвы и пострадавшие: погибли 4 человека, среди них 16-летняя девочка, еще 5 человек ранены", - написал Пасечник в своем канале в мессенджере Max.

По его данным, в ночь на пятницу БПЛА ВСУ атаковали частный дом в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. "Под завалами оказались женщина и ее 16-летняя внучка. МЧС оперативно среагировали, женщину удалось спасти сразу. К большому горю, девочка погибла. Поисково-спасательные работы длились порядка 10 часов", - сообщил глава ЛНР.

Он добавил, что на дороге Луганск - Новоайдар ВСУ прицельно атаковали по рейсовый автобус. "Погибли 2 пожилые женщины, ранения получили 3 человека", - уточнил Пасечник.

По его словам, еще один удар ВСУ нанесли по рейсовому автобусу Старобельск - Новоайдар, пострадавших нет.

"В Кременной БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибла 71-летняя женщина. В Красном Луче вражеский беспилотник ударил в районе автовокзала, ранен 21-летний парень", - добавил глава ЛНР.

Он также рассказал о массированном ударе ВСУ по Артемовску Перевальского муниципального округа. "Повреждены жилые дома и гражданские объекты. За медицинской помощью никто не обращался", - сообщил Пасечник.