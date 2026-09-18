Пострадавшим от паводка жителям Дагестана выплачено более 3,4 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Компенсационные выплаты на сумму более 3,4 млрд рублей получили почти 89 тыс. жителей Дагестана, пострадавших в результате подтоплений, вызванных обильными осадками в марте-апреле текущего года, сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов.

"Продолжается помощь людям, пострадавшим от паводков. Выплаты назначены 88,8 тыс. граждан на сумму более 3,4 млрд рублей", - написал Рамазанов в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

Эти данные премьер-министр Дагестана озвучил на очередном заседании правительственной комиссии для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под руководством главы Минприроды РФ Александра Козлова.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9 тыс. 825 жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.