Поиск

Пострадавшим от паводка жителям Дагестана выплачено более 3,4 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Компенсационные выплаты на сумму более 3,4 млрд рублей получили почти 89 тыс. жителей Дагестана, пострадавших в результате подтоплений, вызванных обильными осадками в марте-апреле текущего года, сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов.

"Продолжается помощь людям, пострадавшим от паводков. Выплаты назначены 88,8 тыс. граждан на сумму более 3,4 млрд рублей", - написал Рамазанов в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

Эти данные премьер-министр Дагестана озвучил на очередном заседании правительственной комиссии для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под руководством главы Минприроды РФ Александра Козлова.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9 тыс. 825 жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Хроника 28 марта – 18 сентября 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 38

Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

 Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Швейцария обеспокоена передачей российских активов Nestle во временное управление

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

 Иноагентом признан Андрей Звягинцев

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после атаки БПЛА 13 сентября

Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

 Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

 В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11824 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов