Москва осудила теракт в Пакистане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В МИД России соболезнуют семьям погибших и желают выздоровления пострадавшим в результате теракте в пакистанском городе Кохат, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

"С тревогой восприняли сообщения о теракте, произошедшем 18 сентября в пакистанском городе Кохат. В результате нападения группы террористов, включая смертника, на полицейский участок 16 человек были убиты, более 50 получили ранения", - говорится в комментарии.

Российская сторона осуждает терроризм в любых его проявлениях. "Неизменно выступаем за объединение усилий всех стран мира для действенной борьбы с этой общей угрозой", - указала Захарова.

"Искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнула представитель МИД.