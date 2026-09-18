Турция выдала РФ обвиняемого в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин, обвиняемый в убийстве модели и участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная", депортирован из Турции в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России.

"Сегодня в международном аэропорту города Стамбула сотрудники компетентных органов Турции передали российским полицейским гражданина нашей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в убийстве модели и участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление было совершено в июле текущего года в квартире жилого комплекса в селе Ромашково Одинцовского округа Московской области. По версии следствия, злоумышленник нанес ножом сожительнице смертельные ранения, затем расчленил ее труп, спрятал его фрагменты в ближайшем лесном массиве и выехал за границу. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьей 105 УК РФ (умышленное убийство).