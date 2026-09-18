Поиск

Объекты космодрома Восточный получили доступ к сетевому газу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Котельные космодрома Восточный в городе Циолковский Амурской области подключены к системе газоснабжения. Объекты газификации запущены в режиме телемоста с участием президента Владимира Путина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Газ на котельные них подается от межпоселковых газопроводов ГРС Углегорск - космодром "Восточный" общей протяженностью 61,8 км, построенным "Газпромом" по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Исполняющий обязанности генерального директора ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Алексей Рыженков отметил: "Они станут новым, надежным источником теплоснабжения для шести площадок космодрома "Восточный" - ключевого объекта российской космонавтики. В числе приоритетных потребителей- стартовые и технические комплексы ракеты-носителя "Союз-2". В перспективе мы планируем подключить к газу и технический комплекс космического ракетного комплекса "Ангара"".

В рамках программы газификации Амурской области 2021-2025 заключены договоры на подключение 10 котельных космодрома "Восточный", ранее работавших на дизельном топливе. В 2026 году на газ планируется перевести 5 объектов, от подключения еще 5 заказчик отказался. В настоящее время проводится проверка исполнительно-технической документации.

Котельные снабжают теплом стартовый и технический комплексы космодрома и объекты жизнеобеспечения.

В рамках программы газификации Амурской области на 2026-2030 годы планируется построить 11 объектов общей протяженностью около 310 км. Это позволит газифицировать 26 котельных и около 20,8 тыс. домовладений.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. 11 апреля 2024 года с Восточного состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". На космодроме построены два стартовых стола для ракет семейства "Союз-2" и "Ангара". Кроме того, на Восточном создается стартовый комплекс для ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью "Амур-СПГ" и площадка для пусков конверсионной ракеты "Старт-1М". С космодрома Восточный планируется выводить модули и транспортные корабли для будущей Российской орбитальной станции.

Реализуемая "Газпромом" программа социальной газификации (догазификации) дает людям возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в городах, деревнях, поселках и садовых товариществах. Такие же условия предусмотрены для подключения к газоснабжению поликлиник, больниц, детских садов и школ. С 2024 года программ социальной газификации расширена на садоводческие товарищества. Газовые сети бесплатно проводятся до границ земельных участков в СНТ, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов.

Восточный Газпром Циолковский Амурская область Владимир Путин Алексей Рыженков Алексей Миллер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 38

Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

 Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Швейцария обеспокоена передачей российских активов Nestle во временное управление

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

 Иноагентом признан Андрей Звягинцев

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после атаки БПЛА 13 сентября

Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

 Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

 В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11824 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов