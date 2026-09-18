Объекты космодрома Восточный получили доступ к сетевому газу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Котельные космодрома Восточный в городе Циолковский Амурской области подключены к системе газоснабжения. Объекты газификации запущены в режиме телемоста с участием президента Владимира Путина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Газ на котельные них подается от межпоселковых газопроводов ГРС Углегорск - космодром "Восточный" общей протяженностью 61,8 км, построенным "Газпромом" по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Исполняющий обязанности генерального директора ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Алексей Рыженков отметил: "Они станут новым, надежным источником теплоснабжения для шести площадок космодрома "Восточный" - ключевого объекта российской космонавтики. В числе приоритетных потребителей- стартовые и технические комплексы ракеты-носителя "Союз-2". В перспективе мы планируем подключить к газу и технический комплекс космического ракетного комплекса "Ангара"".

В рамках программы газификации Амурской области 2021-2025 заключены договоры на подключение 10 котельных космодрома "Восточный", ранее работавших на дизельном топливе. В 2026 году на газ планируется перевести 5 объектов, от подключения еще 5 заказчик отказался. В настоящее время проводится проверка исполнительно-технической документации.

Котельные снабжают теплом стартовый и технический комплексы космодрома и объекты жизнеобеспечения.

В рамках программы газификации Амурской области на 2026-2030 годы планируется построить 11 объектов общей протяженностью около 310 км. Это позволит газифицировать 26 котельных и около 20,8 тыс. домовладений.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. 11 апреля 2024 года с Восточного состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". На космодроме построены два стартовых стола для ракет семейства "Союз-2" и "Ангара". Кроме того, на Восточном создается стартовый комплекс для ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью "Амур-СПГ" и площадка для пусков конверсионной ракеты "Старт-1М". С космодрома Восточный планируется выводить модули и транспортные корабли для будущей Российской орбитальной станции.

Реализуемая "Газпромом" программа социальной газификации (догазификации) дает людям возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в городах, деревнях, поселках и садовых товариществах. Такие же условия предусмотрены для подключения к газоснабжению поликлиник, больниц, детских садов и школ. С 2024 года программ социальной газификации расширена на садоводческие товарищества. Газовые сети бесплатно проводятся до границ земельных участков в СНТ, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов.