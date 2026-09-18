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Путин заявил, что власть на Украине узурпирована "кучкой казнокрадов"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Политический режим на Украине выродился в диктатуру, страной руководит "кучка казнокрадов", заинтересованных в продолжении войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? Об этом никто не говорит. Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована кучкой казнокрадов для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе из Европы", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в пятницу.

При этом, по словам президента, европейские лидеры активно используют в своих интересах ситуацию на Украине, говоря о том, что "Украина, якобы, защищает европейские ценности, европейскую цивилизацию, демократию".

"Насквозь коррумпированный режим, он, что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато", - заметил Путин.

"Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать", - добавил Путин.

Глава государства напомнил, что "на днях киевский режим совершил очередное преступление, нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области".

"Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества", - сообщил президент.

Владимир Путин Украина
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