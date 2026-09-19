Российские военные заявили об ударах по украинским складам горючего и боеприпасов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесены удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и горючего.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.