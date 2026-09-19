Еще 24 БПЛА сбито над Калужской областью

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще российские военные сбили еще 24 дрона в небе над регионом в субботу.

"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 24 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, Хвастовичского и Ферзиковского муниципальных округов, - написал Шапша в мессенджере Мах.

По предварительным данным, "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", отметил он.

В ночь на субботу в регионе сбили три БПЛА над территориями Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов.