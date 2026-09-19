Поиск

Еще 24 БПЛА сбито над Калужской областью

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще российские военные сбили еще 24 дрона в небе над регионом в субботу.

"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 24 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, Хвастовичского и Ферзиковского муниципальных округов, - написал Шапша в мессенджере Мах.

По предварительным данным, "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", отметил он.

В ночь на субботу в регионе сбили три БПЛА над территориями Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов.

Владислав Шапша Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Явка на выборах в Госдуму превысила 40%

Грузовой корабль "Прогресс МС-35" пристыковался к МКС

 Грузовой корабль "Прогресс МС-35" пристыковался к МКС

Путин поздравил Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии

Режим повышенной готовности объявлен в Иркутской области из-за медведей

Минпросвещения повысит минимальную нагрузку на старшеклассников с 1 сентября 2027 года

 Минпросвещения повысит минимальную нагрузку на старшеклассников с 1 сентября 2027 года

В Сочи открыли доступ к пляжам

 В Сочи открыли доступ к пляжам

Минцифры сообщило о попытке диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме

Медведев предложил "идти дальше" от временного управления активами западных компаний
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3747 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11833 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов