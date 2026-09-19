В ДНР 18 человек пострадали из-за атак БПЛА в субботу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В результате атак беспилотников в Донецкой народной республике в субботу пострадали 18 мирных жителей, среди пострадавших есть дети, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Восемнадцать мирных жителей, в том числе трое детей, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Глава ДНР добавил, что в результате этих атак "повреждены три жилых домостроения и четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также три единицы общественного транспорта в городских округах Донецк, Горловка, Шахтерском, Ясиноватском и Волновахском муниципальных округах".