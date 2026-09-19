ДТП произошло в городском округе Домодедово, три человека погибли

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Три автомобиля столкнулись в городском округе Домодедово, три человека погибли, сообщили в прокуратуре Подмосковья.

"На 4-м километре а/д Востряково-Ловцово в городском округе Домодедово водитель легкового автомобиля "Лада 21140 Приора" совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами "Ваз 2111" и "Хундай Гранд Старекс", двигавшимися во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Погибли водитель и два пассажира автомобиля "Лада", еще двоим пострадавшим оказывают медпомощь, добавили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ, уточнили там.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.