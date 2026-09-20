Более 210 БПЛА уничтожены над Брянской областью

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Над Брянской областью минувшей ночью уничтожено 211 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 211 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Max.