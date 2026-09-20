Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии в воскресенье единогласно поддержали кандидатуру Рашида Темрезова на должность главы республики.

За Темрезова голоса отдали все 48 присутствующих на сессии депутатов, передает корреспондент "Интерфакса" с сессии регионального парламента.

Ранее президент РФ внес на пост главы Карачаево-Черкесии три кандидатуры, в том числе действующего главу КЧР Рашида Темрезова, а также депутатов регионального Александра Чайки и Крыма Шнахова.

Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. Он окончил Московский открытый социальный университет по специальностям "менеджмент" и "финансы и кредит". Является членом Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

С 1 марта 2011 года Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесскую республику.