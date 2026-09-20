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Два человека погибли из-за атаки БПЛА на автобус в Херсонской области, один из них - член УИК

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о гибели члена УИК в Херсонской области в результате атаки беспилотника на автобус.

"В результате атаки БПЛА на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека, одной из погибших оказалась наша коллега - челн участковой избирательной комиссии избирательного участка 220 Ульяненко Ольга Петровна, 1966 года рождения", - сказала она на брифинге в воскресенье.

По словам Памфиловой, погибшая была членом УИК с 2023 года, участвовала в проведении досрочного голосования, также членом УИК является ее дочь.

"Дочь продолжает работать, и мы продолжаем работать", - добавила глава ЦИК.

Члены ЦИК почтили память коллеги минутой молчания.

Херсонская область УИК ЦИК РФ Элла Памфилова
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