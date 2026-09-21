Военные РФ заявили, что контроль над Польной и Новоалександровкой усложнит снабжение окруженной группировки ВСУ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Контроль российских войск над селами Польная и Новоалександровка усложнит снабжение окруженной украинской группировки в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Взятие под контроль населенных пунктов Польная и Новоалександровка Харьковской области значительно усложнит противнику снабжение по воздуху окруженной группировки", - говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ заявило о контроле группировки войск "Север" над данными населенными пунктами.

Ведомство сообщило, что в ходе боевых действий за села штурмовые группы корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движения техники украинских военных. "Заблаговременно поражали транспорт подвоза, тем самым лишая противника доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции", - сказали в Минобороны РФ.

По информации министерства, контроль над Польной обеспечили действия штурмовых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север", а штурмовые подразделения 44-го армейского корпуса группировки взяли под контроль Новоалександровку.

"Закрепившись в селах, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающих территорий", - сообщило Минобороны РФ.