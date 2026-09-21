В "Справедливой России" заявили об адекватном состоянии своего лидера

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов находится в адекватном состоянии, заявил первый зампред партии Александр Бабаков.

"Состояние Сергея Миронова более чем адекватное. Он активно участвует в жизни и организации работы нашей партии, что было продемонстрировано во время избирательной кампании", - сказал Бабаков на пресс-конференции в понедельник.

Бабаков надеется, что все, кто хочет с Мироновым встретиться, получат такую возможность в ближайшее время.

Он также оценил как реальный шанс партии преодолеть барьер в 5% для прохождения в состав новой Госдумы.

Зампред партии Руслан Татаринов на пресс-конференции выразил предположение, что "отсутствие в последние недели нашего лидера Сергея Михайловича Миронова в некотором роде понизило наш процент, что мы сейчас воспринимаем с удивлением, но у нас есть уверенность, что наша партия должна присутствовать в Госдуме девятого созыва".

Последние данные ЦИК о результатах выборах по итогам обработки 96,06% протоколов: у "Единой России" - 57,8% голосов, КПРФ - 13,79%, ЛДПР - 9,01%, "Новых людей" - 7,97%, "Справедливой России" - 4,97%.