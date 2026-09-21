В ЦИК РФ сообщили, что явка на ДЭГ на выборах в Госдуму превысила 90%

"Единая Россия" по итогам ДЭГ на выборах в Госдуму набирает 49,14%, "Новые люди" - 15,41%, КПРФ - 12,23%, ЛДПР - 10,79%, "Справедливая Россия" - 5,72%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму превысила 90%, максимальное количество голосов по этой форме голосования набирает "Единая Россия" (49,14%), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Высочайшая явка, явка превысила 90%, то есть это абсолютно очень осознанный выбор", - сказала Памфилова, подводя предварительные итоги прошедших выборов.

Она обратила внимание на очевидные партийные предпочтения граждан, выбравших такую форму для голосования. "Для них это хорошая информация для размышления и потенциал для дальнейшей работы", - сказала глава ЦИК.

По данным Центризбиркома, по итогам дистанционного электронного голосования "Единая Россия" набирает 49,14% голосов, "Новые люди" - 15,41%, КПРФ - 12,23%, ЛДПР - 10,79%, "Справедливая Россия" - 5,72%, "Партия пенсионеров" - 2,15%, РЭП "Зеленые" - 2,11%, "Коммунисты России" - 1,24%, "Родина" - 0,82%, "Партия прямой демократии" - 0,4%.