В Рязани содержание в воздухе сероводорода превысило норму в шесть раз

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Рязани выявили превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода в воздухе, сообщило Минприроды Рязанской области.

"Стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 6,29 ПДКмр (предельно допустимая концентрация максимально разовая - ИФ)", - отмечает пресс-служба.

Результаты замеров были направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

Отбор и анализ проб атмосферного воздуха в Рязани проводится передвижными экологическими лабораториями министерства природопользования и стационарными постами наблюдения, установленные в микрорайонах. Канищево, Дашково-Песочня и районе Рязанского кремля. Мониторинг проводится по следующим компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.

Превышение концентрации сероводорода в воздухе опасно для здоровья человека. Этот токсичный газ может вызвать отравление, а в высоких концентрациях - привести к летальному исходу. Интенсивность воздействия сероводорода зависит от его концентрации и длительности контакта.