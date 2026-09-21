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Путин призвал ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры в Хабаровском крае

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым призвал ускорить работы по созданию нового погранперехода на границе с Китаем в Хабаровском крае.

"Там идут инфраструктурные проекты. Пункты пропуска, согласно нашему плану, будут модернизированы, до конца 2030 года все те начинания, которые мы уже сейчас реализуем, будут выполнены", - доложил руководитель ФТС.

Он добавил, что основные работы ведет Минтранс.

"Минтранс главный в этом, мы, безусловно, помогаем ему. Минтранс занимается большей частью инфраструктурой. Совместно с Минтрансом мы вырабатываем как раз новые технологии, создаем интегрированную систему пропуска, которая будет включать в себя всю информационную составляющую, которую будут получать Федеральная таможенная служба, Пограничная служба и другие контрольные органы, которые выполняют свои задачи в пунктах пропуска", - проинформировал Пикалев.

Путин в свою очередь сообщил, что еще раз обсудит этот вопрос с Минтрансом, и поручил ведомствам ускориться. "Я с министром транспорта ещё поговорю, но и вам прямо сейчас хочу сказать: 2030 год - это долго очень. Нам надо там ускориться, потоки-то большие", - сказал президент.

В настоящее время на российской части острова Большой Уссурийский возле Хабаровска идут работы по созданию грузопассажирского погранперехода. В начале 2026 года на острове под объекты пограничной и таможенной инфраструктуры для защиты от наводнений на реке Амур была сооружена насыпь. Сам погранпереход еще проектируется. Согласно госконтракту, строительство пункта пропуска должно быть завершено во второй половине 2029 года.

Одновременно на острове ведется строительство автомобильной дороги к будущему пункту пропуска. В рамках реализации мастер-плана на российской части о. Большой Уссурийский будут построены филиал национального центра "Россия", туристические объекты и технопарк.

Владимир Путин Хабаровский край ФТС Китай
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