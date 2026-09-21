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Гражданский госзаказ-2026 на БАС будет на четверть меньше прошлогоднего

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, входит в группу "ВЭБа.РФ") завершило контрактацию авиабеспилотников по плану государственного гражданского заказа (ГГЗ) на 2026 год в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС).

Как сообщил лизингодатель, договоры заключены с семью производителями на поставку 342 БАС. В 2025 году было законтрактовано и поставлено 465 единиц, то есть на 26% больше.

Техника будет доставлена в 48 регионов России в интересах десяти госзаказчиков, представляющих шесть госструктур: Росреестр, Росводресурсы, Росрыболовство, Росавиацию, МЧС России и Росгвардию.

ГТЛК выступает в качестве единственного поставщика БАС и квалифицированного заказчика в рамках ГГЗ. В 2024-2025 годах всего было поставлено порядка 3,2 тысячи единиц БАС общей стоимостью свыше 7,5 млрд рублей, напоминает компания. В 2025 году в рамках программы ГТЛК поставила 465 авиабеспилотников - что соответствовало плану, но оказалось почти в шесть раз меньше, чем было поставлено годом ранее. Дроны были переданы 79 заказчикам, их общая стоимость составила более 1 млрд рублей (против 6,48 млрд рублей в 2024 году). БАС поставлялись от восьми отечественных производителей.

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития отрасли в январе года поручал правительству повысить эффективность механизма ГГЗ на беспилотные автономные системы с учетом необходимости наращивания их использования.

БАС Владимир Путин ГТЛК Росрыболовство Росводресурсы Росреестр МЧС
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