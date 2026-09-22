Вулкан Чикурачки на Северных Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Чикурачки на курильском острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области) выбросил трехкилометровый столб пепла, ему установили оранжевый код авиационной опасности, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным KVERT, утром 21 сентября вулкан выбросил пепел на высоту до 3 км над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся на 140 км к северо-востоку и востоку от вулкана.

"Взрывные извержения вулкана продолжаются с перерывами. KVERT продолжает наблюдение за вулканом Чикурачки", - говорится в сообщении.

Вулканологи предупреждают об опасности полетов авиации вблизи вулкана, так как выбросы пепла на высоту до 6 км могут произойти в любой момент.

Чикурачки - действующий вулкан, расположен в 60 км к югу от города Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с вершинным кратером. Высота составляет 1816 м (высочайшая точка Парамушира). Расположен на северной оконечности хребта Карпинского.

Это один из наиболее активных вулканов Курильских островов. Наиболее сильные извержения происходили в 1853 и 1986 годах. Последний раз парогазовые выбросы с пеплом регистрировались летом 2016 года, активность вулкана возобновилась в 2022 году - в июне 2022 года Чикурачки выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км, в феврале 2023 года столб пепла также поднялся на высоту 4,5 км.