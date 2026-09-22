В Самарской области сбиты десятки беспилотников, повреждены дома и автомобили

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В результате отражения массированной беспилотной атаки на Самарскую область уничтожены десятки БПЛА, повреждены гражданские объекты, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев во вторник утром.

"Сбиты десятки беспилотников. (...) К сожалению, есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов, автомобилей", - приводятся слова губернатора региона в мессенджере Max.

Целью дронов ВСУ являлись промышленные предприятия, указал Федорищев.