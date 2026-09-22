Около 30 БПЛА сбили ночью над Воронежской областью

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Над Воронежской областью за ночь сбито 28 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев во вторник утром.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов", - приводятся слова губернатора региона в мессенджере Max.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения беспилотника поврежден дачный дом.