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Около 30 БПЛА сбили ночью над Воронежской областью

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Над Воронежской областью за ночь сбито 28 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев во вторник утром.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов", - приводятся слова губернатора региона в мессенджере Max.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения беспилотника поврежден дачный дом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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