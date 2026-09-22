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Четыре партии вместо шести будут представлены в заксобрании Омской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Две партии, представленные в законодательном собрании Омской области предыдущего созыва, не получили мандатов по итогам состоявшихся выборов, сообщает пресс-служба регионального избиркома во вторник.

"В региональном парламенте восьмого созыва будут представлены только четыре политических партии, а не шесть, как было в предыдущем созыве. Из состава заксобрания выбывают "Коммунисты России" и партия "Справедливая Россия", - говорится в сообщении со ссылкой на главу избиркома Ивана Ходакова.

По партийным спискам 13 из 22 мандатов получила "Единая Россия", пять мандатов у КПРФ, еще по два у ЛДПР и партии "Новые люди".

Как сообщалось, "Единая Россия" победила на выборах депутатов областного законодательного собрания восьмого созыва, набрав 44,72% голосов. Второе место с 19,03% голосов у КПРФ. На третье место поднялась партия "Новые люди" (9,80%), четвертое у ЛДПР (9,64%).

Еще три партии не преодолели пятипроцентный барьер: "Справедливая Россия" (4,70%), "Партия пенсионеров"(4,10%) и "Коммунисты России" (4,08%).

Всего на прошедших выборах в региональный парламент избиралось 44 депутата. Выборы проходили по смешанной системе. По партийным спискам было зарегистрировано 455 кандидатов от семи партий, по одномандатным округам - 142 кандидата также от семи партий. Самовыдвиженцев не было. При этом все 22 мандата по одномандатным округам достались представителям "Единой России".

В голосовании приняли участие около 650 тыс. избирателей, явка составила более 45%. В облизбиркоме отметили, что по сравнению с 2021 годом активность жителей региона возросла - пять лет назад на избирательные участки пришли 600 тыс. человек или около 40%.

Омская область Единая Россия КПРФ ЛДПР Коммунисты Россия
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