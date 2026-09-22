ВС РФ поразили предприятия, объекты ТЭК и ВПК в Киеве и трех областях Украины

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, объектам энергетики, ВПК и портам Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объекты портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.