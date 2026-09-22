Поиск

ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте
Архивное фото
Фото: Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Севастополе гражданина РФ, который передавал украинской военной разведке информацию об объектах Черноморского флота.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, гражданина России, 1994 г.р., подозреваемого в совершении государственной измены и участии в деятельности террористической организации", - объявил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный вступил в группу запрещенной в России террористической организации в интернете и через нее установил контакт с представителем военной разведки Украины. По его заданию мужчина проводил разведку объектов Черноморского флота в Севастополе, фотографировал их и направлял куратору.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205. 5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ст. 275 (государственная измена) УК России. Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания", - добавили в ФСБ.

ФСБ Украина Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб, еще четыре пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область

ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

 ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

В Самарской области сбиты десятки беспилотников, повреждены дома и автомобили

Возгорание произошло на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, пострадал человек

Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

 Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Превышений ПДК вредных веществ из-за пожара на мусорной площадке в Щелково не зафиксировано

Площадь пожара на мусорной площадке в Щелково возросла до 8,5 тыс. кв. метров

Горловка в ДНР обесточена
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11886 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов