ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

Архивное фото Фото: Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Севастополе гражданина РФ, который передавал украинской военной разведке информацию об объектах Черноморского флота.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, гражданина России, 1994 г.р., подозреваемого в совершении государственной измены и участии в деятельности террористической организации", - объявил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный вступил в группу запрещенной в России террористической организации в интернете и через нее установил контакт с представителем военной разведки Украины. По его заданию мужчина проводил разведку объектов Черноморского флота в Севастополе, фотографировал их и направлял куратору.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205. 5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ст. 275 (государственная измена) УК России. Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания", - добавили в ФСБ.