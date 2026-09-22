Военные РФ завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье в ДНР, развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала".

"Ведется уничтожение блокированных формирований противника", - заявили военные.