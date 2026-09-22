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Уроженец Челябинска получил срок за призывы к экстремизму

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима уроженца Челябинска за размещение в интернете публичных призывов к применению насилия к представителям госвласти и правоохранителям, сообщило УФСБ по Челябинской области.

Установлено, что фигурант 1997 года рождения являлся "крайним сторонником проукраинской идеологии". С сентября по октябрь 2022 года он разместил интернете "материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а именно призывы к применению насильственных действий в отношении представителей государственной власти и правоохранительных органов".

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности). Помимо срока лишения свободы он также получил запрет заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием интернета на срок три года.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск
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