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Один человек погиб, еще четыре пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ минувшей ночью атаковали Самарскую область, есть погибший и пострадавшие, сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах во вторник.

"В результате (...) атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. (...) Также четыре человека получили травмы различной степени тяжести", - написал он.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в местных медучреждениях, добавил губернатор.

Глава региона также отметил, что экстренные службы ликвидируют последствия атаки, работает оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Самарской области были повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. Целью дронов являлись промышленные предприятия.

Самарская область Вячеслав Федорищев
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Один человек погиб, еще четыре пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область

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