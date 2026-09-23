Путин проведет совещание с правительством на тему использования системы "Честный знак"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак" для обеления экономики", - говорится в сообщении.

С докладами выступят вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Игорь Алешин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, сообщили в пресс-службе.

Также, по информации пресс-службы, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.