Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы девятого созыва составила 59,68%, сообщил член ЦИК Павел Андреев.

"По данным 99,89% протоколов результат очевиден. Наши избиратели поверили, что мы способны обеспечить безопасность на участках, способны обеспечить безопасность ДЭГ", - сказал Андреев во вторник на сессии международного форума "Диалог о фейках 4.0".

Согласно представленным на сессии слайдам, явка избирателей составила 59,68% (67 млн 279 994).

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала о явке в 59,32%.

Как сообщала Памфилова, подводя 21 сентября предварительные итоги прошедших выборов, это рекордная явка на выборах подобного уровня.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли в РФ с 18 по 20 сентября. Согласно озвученным 21 сентября данным, "Единая Россия" после подсчета 95,18% протоколов набирает 57,83% голосов, на втором месте идет КПРФ, которая набрала 13,81%.