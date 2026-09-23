Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД в соцсети Х.

"В ходе встречи стороны рассмотрели двустороннюю и многостороннюю повестку дня, а также региональные процессы. Министры подчеркнули важность постоянных контактов на высшем уровне, взаимного уважения и добрососедских отношений", - отмечается в сообщении.

Встреча президентов Азербайджана и Ирана, состоявшаяся в августе 2026 года в Бишкеке, была отмечена как еще один важный шаг в процессе расширения двустороннего сотрудничества.

Главы МИД Азербайджана и Ирана подчеркнули важность дипломатии и диалога, продвижения мира и стабильности, а также обсудили вопросы региональной безопасности.