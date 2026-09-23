В МИД РФ заявили, что Лавров и Рубио обсудят разногласия Москвы и Вашингтона в ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудят аспекты взаимодействия Москвы и Вашингтона в рамках ООН, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на МИД РФ.

"В ходе предстоящей встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио будут в том числе обсуждаться вопросы взаимодействия двух стран на площадке Всемирной организации. Будучи постоянными членами ее Совета Безопасности, Россия и США имеют колоссальный потенциал для развития сотрудничества. К сожалению, он остается по большей части нераскрытым", - заявили изданию российские дипломаты.

По их словам, "уже долгое время нашим странам не удается нащупать "общие знаменатели" по ряду чувствительных и резонансных досье на повестке ООН, это дополнительно повышает градус напряженности в ее стенах", пишет издание.

"Проблематика налаживания взаимодействия между Москвой и Вашингтоном по генерическим сюжетам, страновым досье и отдельным аспектам функционирования Всемирной организации уже некоторое время обсуждается по линии наших постпредств", - уточнили в ведомстве.

В МИД РФ также отметили перемены в американской политике внутри ООН, сообщает газета.

"После возвращения в Белый дом Дональда Трампа политика Вашингтона в ООН приобрела более прагматичный характер. На этом фоне основные разногласия возникают у нас не с американцами, а с европейцами, которые продолжают выступать с радикальных и идеологизированных позиций в духе общеполитической линии еэсовского Брюсселя", - добавили российские дипломаты.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 сентября.