Поиск

В МИД РФ заявили, что Лавров и Рубио обсудят разногласия Москвы и Вашингтона в ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудят аспекты взаимодействия Москвы и Вашингтона в рамках ООН, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на МИД РФ.

"В ходе предстоящей встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио будут в том числе обсуждаться вопросы взаимодействия двух стран на площадке Всемирной организации. Будучи постоянными членами ее Совета Безопасности, Россия и США имеют колоссальный потенциал для развития сотрудничества. К сожалению, он остается по большей части нераскрытым", - заявили изданию российские дипломаты.

По их словам, "уже долгое время нашим странам не удается нащупать "общие знаменатели" по ряду чувствительных и резонансных досье на повестке ООН, это дополнительно повышает градус напряженности в ее стенах", пишет издание.

"Проблематика налаживания взаимодействия между Москвой и Вашингтоном по генерическим сюжетам, страновым досье и отдельным аспектам функционирования Всемирной организации уже некоторое время обсуждается по линии наших постпредств", - уточнили в ведомстве.

В МИД РФ также отметили перемены в американской политике внутри ООН, сообщает газета.

"После возвращения в Белый дом Дональда Трампа политика Вашингтона в ООН приобрела более прагматичный характер. На этом фоне основные разногласия возникают у нас не с американцами, а с европейцами, которые продолжают выступать с радикальных и идеологизированных позиций в духе общеполитической линии еэсовского Брюсселя", - добавили российские дипломаты.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 сентября.

Белый дом МИД РФ Лавров Марко Рубио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по Крымскому мосту перекрыто

 Движение по Крымскому мосту перекрыто

Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

 Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

Что произошло за день: вторник, 22 сентября

Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в 10 регионах России

"АвтоВАЗ" с 25 сентября запустит в серию Lada Azimut

 "АвтоВАЗ" с 25 сентября запустит в серию Lada Azimut

Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке полностью потушен

 Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке полностью потушен

Гражданин Чехии арестован на 13 суток со штрафом за пикет на Красной площади

Слуцкий сообщил, что ему не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

Рост цен на пшеницу на юге России сменился их падением

Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%

 Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3758 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов