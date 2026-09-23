Поиск

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано у Северных Курил

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5 произошло в ночь на среду в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в ночь на 23 сентября в Тихом океане с эпицентром в 80 км юго-восточнее города Северо-Курильск на о.Парамушир. Очаг залегал на глубине 50 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили в Северо- Курильске силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.

Северо-Курильск Парамушир Сахалин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по Крымскому мосту перекрыто

 Движение по Крымскому мосту перекрыто

Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

 Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

Что произошло за день: вторник, 22 сентября

Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в 10 регионах России

"АвтоВАЗ" с 25 сентября запустит в серию Lada Azimut

 "АвтоВАЗ" с 25 сентября запустит в серию Lada Azimut

Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке полностью потушен

 Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке полностью потушен

Гражданин Чехии арестован на 13 суток со штрафом за пикет на Красной площади

Слуцкий сообщил, что ему не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

Рост цен на пшеницу на юге России сменился их падением

Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%

 Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3758 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов