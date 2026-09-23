Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано у Северных Курил

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5 произошло в ночь на среду в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в ночь на 23 сентября в Тихом океане с эпицентром в 80 км юго-восточнее города Северо-Курильск на о.Парамушир. Очаг залегал на глубине 50 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили в Северо- Курильске силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.