Что случилось этой ночью: среда, 23 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Якутии Айсен Николаев поручил рассмотреть вопрос о возможном введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору после пожара на Нерюнгринской ГРЭС. По его словам, ситуация на электростанции остается сложной.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Ожидается, что 23 сентября он проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

- Стив Уиткофф заявил о конструктивности нового раунда непрямых переговоров с делегацией Ирана "на полях" Генассамблеи ООН. По его словам, посредники продолжат свою работу.

- Сотрудничество России и КНДР в военной сфере вызывает обеспокоенность у Токио, заявила на Генассамблее ООН премьер Японии Санаэ Такаити.

- Американский истребитель F-16 Fighting Falcon потерпел крушение вблизи авиабазы на западе Германии. Пилот успел катапультироваться.

- США совместно с Британией впервые осуществили пуск тяжелой торпеды большой дальности с беспилотной подлодки. Испытания провели на подводном полигоне у побережья Шотландии.

- Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года. В него вошли шесть произведений, включая романы Марлона Джеймса, Дугласа Стюарта и Элизабет Страут. Победителя назовут 9 ноября на церемонии в Лондоне.