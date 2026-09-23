Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 23 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Якутии Айсен Николаев поручил рассмотреть вопрос о возможном введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору после пожара на Нерюнгринской ГРЭС. По его словам, ситуация на электростанции остается сложной.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Ожидается, что 23 сентября он проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

- Стив Уиткофф заявил о конструктивности нового раунда непрямых переговоров с делегацией Ирана "на полях" Генассамблеи ООН. По его словам, посредники продолжат свою работу.

- Сотрудничество России и КНДР в военной сфере вызывает обеспокоенность у Токио, заявила на Генассамблее ООН премьер Японии Санаэ Такаити.

- Американский истребитель F-16 Fighting Falcon потерпел крушение вблизи авиабазы на западе Германии. Пилот успел катапультироваться.

- США совместно с Британией впервые осуществили пуск тяжелой торпеды большой дальности с беспилотной подлодки. Испытания провели на подводном полигоне у побережья Шотландии.

- Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года. В него вошли шесть произведений, включая романы Марлона Джеймса, Дугласа Стюарта и Элизабет Страут. Победителя назовут 9 ноября на церемонии в Лондоне.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пентагон сообщил о 19 погибших военных США в ходе конфликта с Ираном

Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

 Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

Что случилось этой ночью: среда, 23 сентября

КСИР предостерег США от новых атак после угроз Трампа в ООН

 КСИР предостерег США от новых атак после угроз Трампа в ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк и встретится на Генассамблее ООН с госсекретарем Рубио

Премьер Японии заявила в ООН об обеспокоенности сотрудничеством РФ и КНДР

 Премьер Японии заявила в ООН об обеспокоенности сотрудничеством РФ и КНДР

Уиткофф заявил о конструктивности нового раунда переговоров с делегацией Ирана

Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

 Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

Взрыв произошел вблизи иранского острова Кешм в Ормузском проливе

Уиткофф и Кушнер обсудят с представителями Киева и ряда стран Европы украинские предложения по деэскалации с РФ

 Уиткофф и Кушнер обсудят с представителями Киева и ряда стран Европы украинские предложения по деэскалации с РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11895 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов