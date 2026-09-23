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Масштабная атака БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации беспилотников в регионе в ночь на среду.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганроге и Батайске и в 6 районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тацинском, Милютинском", - написал он в своем канале в Мах.

Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Таганрог Ростовская область
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