ГНЦ "Вектор" разрабатывает вакцины на разных платформах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора при работе над вакцинами исходит из необходимости их разработки на разных платформах, сообщил гендиректор центра Александр Агафонов на форуме OpenBio-2026 в наукограде Кольцово под Новосибирском в среду.

"Вектор" подходит к этой проблеме с тем, чтобы обеспечить выход на рынок наиболее эффективного препарата, и мы должны точно это сделать, зная, что у нас несколько вариантов сделано вакцин на разных платформах, которые будут обладать эффективностью в отношении каждого или вновь появившегося инфекционного заболевания", - сказал Агафонов.

Помимо вакцин на платформе мРНК "Вектор" разрабатывает рекомбинантные, субъединчные вакцины, отметил гендиректор центра.

"Когда и если появляется новый агент (патоген - ИФ) у нас есть база, на основе которой мы можем создать несколько вариантов вакцин, выбрать именно ту, которая подойдет для конкретного случая", - сказал он.

Кроме того, для здоровых людей нужна одна вакцина, для людей с заболеванием - другая, для людей с иммунодефицитом - третья, добавил Агафонов.

МРНК-платформа позволяет за короткое время обеспечить производство такого количества вакцины, которое может закрыть потребности всей страны, подчеркнул он.