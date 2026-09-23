Авиакомпании РФ могут ввести сбор на поддержку эксплуатации SJ-100 и МС-21

Об этом сообщили "Интерфаксу" три источника в авиаотрасли

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании, как ожидается, начнут включать в стоимость билетов сбор на поддержку эксплуатации новейших самолетов SJ-100 и МС-21, сообщили "Интерфаксу" три источника в авиаотрасли.

По словам одного из них, такую возможность предполагает финансовая модель поставок авиатехники до 2035 года, согласованная властями и участниками отрасли. Общий объем необходимого финансирования этой программы оценивается в 3 трлн руб., из них 1,6 трлн нужны для субсидирования закупки самолетов, а 1,4 трлн - для поддержки их эксплуатации, в том числе компенсации части затрат, связанных с обслуживанием.

Для выполнения второй задачи планируется создать фонд, одним из источников пополнения которого и будет так называемый авиапромышленный сбор, пояснил один из собеседников агентства. Такая схема, с одной стороны, позволит авиакомпаниям эксплуатировать новые самолеты экономически эффективно, с другой, как утверждают источники, - удержит цены на авиабилеты "на приемлемом уровне".

Размер сбора еще не определен. На внутренних рейсах он может составить порядка 700 руб. в стоимости одного билета, на зарубежных - 1,8 тыс. руб., сказал один из собеседников. Авиапромсбор рассматривается для поддержки эксплуатации только магистральных самолетов - таких как SJ-100 и МС-21 - и не коснется перспективной региональной техники - "Байкалов" или "Освеев", подчеркнул другой собеседник.

В Минпромторге и "Аэрофлоте" воздержались от комментариев, в Минтрансе на момент публикации на запрос не ответили.

Старт серийного выпуска МС-21 и SJ-100 в импортозамещенном облике запланирован на 2027 год. Ранее сроки неоднократно переносились.