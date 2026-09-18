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Минпромторг рассчитывает снизить стоимость МС-21 к 2032 году до менее 7,5 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Государство готово субсидировать процентные ставки по кредитам для снижения стоимости закупки самолетов МС-21 авиакомпаниям и лизингодателям на период "детских болезней" и возврата затрат на разработку; в дальнейшем за счет масштабирования поставок, повышения эффективности производства и поиска альтернативных поставщиков комплектующих стоимость лайнера планируется снизить до менее 7,5 млрд рублей в текущих ценах.

Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках церемонии подписания контракта на поставку 90 МС-21 "Аэрофлоту".

В министерстве уточнили, что такой цены предполагается достичь к 2032 году. Текущая стоимость лайнеров не сообщается.

"Если переводить в экономические условия текущего года, то мы планируем снижать стоимость самолета ниже, чем 7,5 млрд рублей (...) Понятно, что она в абсолютных числах будет другая, но у нас достаточно существенная будет работа, по сути, несколько миллиардов вниз по цене мы должны будем срезать, за счет как эффекта масштаба, который мы получаем благодаря такому крупному заказу авиакомпании, так и, конечно, работы с внутренней эффективностью как самой компании ОАК, так и ее подрядчиков, с которыми мы тоже сейчас эту работу ведем", - рассказал министр.

По его словам, планируется реализовать план по репрайсингу, который предполагает, в числе прочего развитие сети альтернативных поставщиков.

Алиханов напомнил, что текущий контракт подписан вcлед за ранее заключенным с "Аэрофлотом" твердым контрактом на поставку 18 МС-21.

"В следующем году мы очень надеемся начать поставку этих машин. И в следующем году, скорее всего летом, мы планируем закончить сертификацию по всем правилам ИКАО", - сообщил глава Минпромторга.

Поставки в рамках контракта на 90 самолетов начнутся, как предполагается, с 2029 года партиями 14 лайнеров в первый год, 18, 24 и 34 бортов в последующие годы.

Ожидается, что условия поставки МС-21 даже с учетом" детских болезней", будут не хуже, чем те, по которым эксплуатируются имеющиеся в авиапарке самолеты, а затраты не должны перекладываться в стоимость билетов. Как отметил, Алиханов, Минпромторг и Минтранс согласовали с правительством РФ "целый ряд мер поддержки, которые, собственно, должны будут обеспечить налет и экономические условия для эксплуатирующей авиакомпании не хуже, как минимум на уровне, тех иностранных образцов, которые они эксплуатируют сейчас".

"Экономика авиакомпании, даже если будут какие-то "детские болезни", все равно будет обеспечена, и авиакомпания не будет вынуждена повышать цены, например, на билеты из-за этих "детских болезней",- заявил он.

Алиханов пояснил, что государство возьмет на себя нагрузку по компенсации в стоимости МС-21 затрат, понесенных на этапе проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это будет обеспечено за счет субсидирования процентной ставки банковского кредитования как авиакомпании на период авансирования (его размер составит до 30% стоимости борта), так и в дальнейшем лизинговой компании.

"То есть, по большому счету, это такое разделение ответственности и стремление применить те же подходы, которые "Аэрофлот" применял при покупке иностранной авиатехники в предыдущие периоды, когда они покупали Boeing и Airbus", - резюмировал Алиханов.

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