Вылет более 30 рейсов задерживается в аэропорту Сочи после ночных ограничений

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вылет 34 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 8:30 среды на вылет задерживаются рейсы авиакомпании "Аэрофлот" следованием в аэропорт московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Россия" в Екатеринбург, Самару, Новосибирск, Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Уфу, Ижевск, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск и Тюмень; Red Wings в Саранск; S7 в Новосибирск; "Победа" в Чебоксары и Тюмень; "ЮТэйр" в Уфу; Nordwind в Казань, Киров, Омск; "Аэрофлот" в Самару; "Уральские авиалинии" в Екатеринбург.

Задерживается вылет нескольких рейсов в международном направлении - "Ираэро" в Анталью (Турция) и Red Wings в Батуми (Грузия).

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов вводились в аэропорту Сочи минувшим вечером и были сняты утром в среду. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал в своем канале в Мах, что в городе объявлялась угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК).