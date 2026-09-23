Поиск

Вылет более 30 рейсов задерживается в аэропорту Сочи после ночных ограничений

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вылет 34 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 8:30 среды на вылет задерживаются рейсы авиакомпании "Аэрофлот" следованием в аэропорт московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Россия" в Екатеринбург, Самару, Новосибирск, Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Уфу, Ижевск, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск и Тюмень; Red Wings в Саранск; S7 в Новосибирск; "Победа" в Чебоксары и Тюмень; "ЮТэйр" в Уфу; Nordwind в Казань, Киров, Омск; "Аэрофлот" в Самару; "Уральские авиалинии" в Екатеринбург.

Задерживается вылет нескольких рейсов в международном направлении - "Ираэро" в Анталью (Турция) и Red Wings в Батуми (Грузия).

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов вводились в аэропорту Сочи минувшим вечером и были сняты утром в среду. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал в своем канале в Мах, что в городе объявлялась угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК).

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все регионы РФ сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Доступ к пляжам Сочи открыт после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров

 Доступ к пляжам Сочи открыт после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров

Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами

 Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами

В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

 В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

Режим повышенной готовности ввели в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на ГРЭС

Мужчина погиб в результате нападения медведя в Красноярском крае

Движение по Крымскому мосту перекрыто

 Движение по Крымскому мосту перекрыто

Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

 Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

Что произошло за день: вторник, 22 сентября

Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в 10 регионах России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11896 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов