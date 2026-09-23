Двух пропавших альпинистов нашли погибшими в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели нашли погибшими двух членов группы альпинистов, пропавших на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по республике в среду.

"Специалисты МЧС России нашли альпинистов, к сожалению, без признаков жизни. Для эвакуации тел погибших планируется привлечь коммерческий вертолет", - говорится в сообщении.

СК России по КБР начал доследственную проверку по факту обнаружения тел двух альпинистов в горной части Черекского района.

Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление обстоятельств гибели членов группы.

Поиски начались 21 сентября после того, как туристы не вышли на связь в установленное время. Группа в составе двух человек проходила по сложному маршруту категории 4Б на горе Дыхтау. По предварительным данным, члены группы приехали из Тольятти и Нижнего Новгорода.