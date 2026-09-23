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Задержан владелец горевшего торгового комплекса в Стерлитамаке

Задержан владелец горевшего торгового комплекса в Стерлитамаке
Фото: СК РФ/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи задержали владельца торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке (Башкирия), при пожаре в котором погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает СКР в среду.

Бизнесмен подозревается по ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 238 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц ).

"По версии следствия, собственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта, что привело к трагическим последствиям", - говорится в сообщении.

Стерлитамак
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