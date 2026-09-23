Песков отметил отсутствие предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине

Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине пока нет, хотя Россия сохраняет свою открытость для них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность", - сказал Песков журналистам в среду, комментируя призыв президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского к энергетическому перемирию.

Он подчеркнул: "Пока никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров".

Отвечая на вопрос, считает ли Кремль риторикой заявления о необходимости перемирия на фоне активной военной помощи Киеву, Песков ответил: "Безусловно".