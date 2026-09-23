Военные сообщили о расширении внешнего кольца окружения ВСУ в северо-западной части Доброполья в ДНР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток расширили внешнее кольцо окружения ВСУ в северо-западной части Доброполья, продолжили уничтожение украинских подразделений, блокированных в западной и восточной частях города, заявило Минобороны РФ в среду.

"В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города", - говорится в сообщении.

"Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточной частях Доброполья", - заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, отражены три попытки прорыва подразделений 4-й, 15-й бригад Нацгвардии Украины и 425-го штурмового полка ВСУ из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка в ДНР.

Новость дополняется