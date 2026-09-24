Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2027-2029 годы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов", сообщила пресс-служба кабмина.

Полностью основные параметры предстоящего бюджета пока не раскрывались.

Бюджетные проектировки верстаются, исходя из цены отсечения $50 за баррель, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Такая цена отсечения будет зафиксирована на всю ближайшую трехлетку. Действующим законодательством предусмотрено снижение цены отсечения темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59. Также с 2031 года предусмотрена ее индексация на 2% в год.

С учетом новой базовой цены на нефть дефицит бюджета на 2027 год планируется на уровне порядка 2% ВВП. По мнению министра, такой уровень не несет каких-либо рисков.

При этом министр финансов отметил, что со стороны бюджетной политики сделано все для смягчения Банком России денежно-кредитной политики. "Важно то, чтобы наша инфляция, инфляционные ожидания, ставки снижались. Центральный банк всё время смотрит, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозируется на трёхлетку? От этого уже будет свою денежно-кредитную политику выстраивать. А мы на денежно-кредитную политику все смотрим, когда начнёт смягчаться Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ИФ). Мы сделали всё для того, чтобы такие возможности у Эльвиры Сахипзадовны возникли и были", - отметил Силуанов.

Законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы дефицит бюджета в 2027 году предусмотрен на уровне 3,186 трлн рублей, или 1,2% ВВП, в 2028 году - 3,514 трлн рублей, или 1,3% ВВП.

Также Силуанов пояснил, что бюджет формируется таким образом, чтобы в 2029 году выйти на полное соблюдение бюджетного правила. В начале июня он сообщал, что федеральный бюджет на очередную трехлетку должен предусматривать выход на нулевой структурный дефицит к 2029 году, что потребует серьезной работы с расходами. Изначально министерство ожидало нулевой структурный дефицит бюджета в 2025 году, затем срок был смещен на 2026 год.

ЦБ РФ для целей своего прогнозирования учитывает структурный дефицит в размере 2% ВВП в 2026 году, 1% в 2027 году и 0,5% в 2028 году.

Проект бюджета должен быть внесен в Госдуму до 1 октября.