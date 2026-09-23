Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира на Украине, однако не будет на период переговоров делать передышку в военных действиях, заявил на заседании Совбеза ООН по Украине глава МИД России Сергей Лавров.

"Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира, - сказал он. - Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции".

Российский министр отметил заинтересованность американской стороны в урегулировании украинского конфликта: "В ходе недавнего очередного визита в Москву Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования".